Педработники рассказали о высокой нагрузке на рядового учителя

Преподавателей не хватает по всей Челябинской области

Дефицит кадров в школе — явление постоянное. Каждый год школам не удается закрыть около 5% вакансий. О проблеме кадров в преддверии Дня учителей рассуждают челябинские эксперты.

«Процент вакансий в учебных заведениях области из года в год один и тот же — нам не хватает около 5% учителей. Бывает, что ситуация критическая: найти учителя невозможно, тогда кому-то приходится брать дополнительную нагрузку, преподавать два-три предмета, а иногда и работать на несколько школ», — говорит и. о. министра образования Челябинской области Елена Коузова.

Средний возраст учителя-предметника сейчас составляет 48—49 лет. Учителя начальных классов немного младше, среди них средний возраст — 42—43 года. В допобразовании чаще всего работают люди 43—44 лет. Директора озабочены привлечением в школу молодых кадров. Но молодые идут туда неохотно. Одних не устраивает зарплата, другие не могут справиться с целым классом. Гораздо проще, к примеру, пойти в репетиторы — так денежнее и меньше проблем.

«Но встречаются и настоящие, прирожденные учителя. Недавно к нам пришла педагог, которая три года работала судебным приставом. Ей надоело. Говорит, больше уже не могла. А в школе ей очень нравится, горят глаза. Настоящего учителя сразу видно», — рассказывает директор Рощинской школы Александр Злоказов.

Чтобы привлечь молодого учителя в школу, власти области создают комфорт на местах: в школах делают хороший ремонт, закупается современная техника. Но зачастую все эти плюсы перечеркивает большая нагрузка. Ее приходится взваливать на себя, чтобы достичь нормальной зарплаты.

«Большая нагрузка недопустима для молодых педагогов. У него к концу года будет настроение: о господи, я не выдержу, надо уходить. Поэтому, я считаю, нужны единовременные выплаты молодым педагогам. Если тысяч 40—50 дадут молодому специалисту, она и платьице прикупит, и, может быть, ноутбук. Как первоклассник, который приходит в школу. И вторая позиция — это доплаты. Даже при невысокой нагрузке зарплата должна более или менее соответствовать ожиданиям», — категоричен председатель областной организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ Юрий Конников.

По словам Конникова, доплаты для молодых педагогов сейчас существуют в 27 муниципалитетах Челябинской области. Губернатор Алексей Текслер дал поручение подготовить единое положение о доплатах молодым учителям. Сейчас документ находится на обсуждении.

Впрочем, ряд соцопросов показал, что не деньги становятся решающим фактором, когда учитель уходит из школы. Многие бегут от назойливых и скандальных родителей, от пристального внимания к своей частной жизни.

«Иногда учитель чувствует себя голым из-за того, что его обсуждают, обсуждают публично. А он ведь тоже живой человек, у которого есть отпуск, дети. Он тоже купается, загорает, ходит в магазин, принимает гостей, влюбляется... Раньше родители жаловались на что-то директору, а сейчас, даже не разбираясь, бросают обвинения в социальные сети, чаты. Это может испортить жизнь педагогу. На мой взгляд, это самая серьезная проблема, которая не дает возможности удержать учителя в школах», — замечает Елена Коузова.

Эксперты просят родителей с уважением относиться к учителю. И не только в преддверии профессионального праздника, который отмечается 5 октября.

Ранее первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт назвала средний возраст учителей и врачей на Южном Урале.

