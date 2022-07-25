Педагоги челябинского «Кванториума» провели мастер-классы для школьников ДНР

Занятия прошли в одном из оздоровительных лагерей Южного Урала

«Наша команда продолжает знакомить детей с миром технического творчества. Совсем недавно мы целую неделю провели в детском лагере „Еланчик“, теперь на очереди и другие лагеря и гости из дальних республик. Наша цель — показать каждому ребенку, как можно использовать современные технологии с пользой для себя и на благо общества, какие возможности они открывают»,

— рассказал руководитель регионального центра технического творчества Челябинской области Владислав Халамов.

«Мне очень понравилось. Раньше я такого никогда не делал, но собрал самолет за 20 минут»,

— поделился впечатлениями Андрей.