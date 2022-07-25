Команда мобильного технопарка «Кванториум» провела мастер-классы для школьников из Донецкой Народной Республики, которые отдыхают в одном из оздоровительных лагерей Южного Урала. Особые интерес у детей вызвал говорящий робот-помощник Женя, сообщает сегодня, 25 июля, пресс-служба правительства Челябинской области со ссылкой на региональный центр технического творчества.
«Наша команда продолжает знакомить детей с миром технического творчества. Совсем недавно мы целую неделю провели в детском лагере „Еланчик“, теперь на очереди и другие лагеря и гости из дальних республик. Наша цель — показать каждому ребенку, как можно использовать современные технологии с пользой для себя и на благо общества, какие возможности они открывают», — рассказал руководитель регионального центра технического творчества Челябинской области Владислав Халамов.
Одновременно на трех площадках для детей провели мастер-классы по 3D-моделированию в программе Blender, программированию и сборке небольшой схемы с помощью электронного набора «Матрешка» и по азам авиамоделирования.
«Мне очень понравилось. Раньше я такого никогда не делал, но собрал самолет за 20 минут», — поделился впечатлениями Андрей.
Напомним, в челябинском лагере отдыхает 46 детей из Донецкой Народной Республики. Для них в рамках проекта «Университетская смена» от Южно-Уральского педагогического университета организован насыщенный досуг: фольклорное творчество, спортивные мероприятия, всевозможные квесты, вечеринки, экскурсии по Челябинску, где дети знакомятся с достопримечательностями и историей города.
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