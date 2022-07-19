В Челябинске официально открыли «Университетскую смену» для детей из ДНР

Школьники будут знакомиться с историей и культурой Южного Урала десять дней

В Челябинске сегодня, 19 июля, состоялось торжественное открытие первой «Университетской смены» для детей из Донецкой Народной Республики. Школьники приехали на Южный Урал накануне, и в ближайшие десять дней их ждут насыщенные культурно-развлекательная и образовательная программы. Организатором выступает Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет.

«Это первая из двух смен. Приехали 46 ребят из четырех городов Донецкой Народной Республики. Им очень хочется отдохнуть от того напряжения, которое они испытывали все эти годы. Хочется новых впечатлений, друзей. Наша задача — оправдать ожидания и создать для них атмосферу праздника и душевного комфорта, теплоты, любовью. Думаю, что ребята получат тот заряд, который позволит им с оптимизмом вернуться домой и ждать возвращения сюда уже в качестве абитуриентов», — рассказала первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт.

В рамках проекта «Университетские профильные образовательные смены», запущенного Министерством просвещения России, школьники из Донецкой и Луганской Народных Республик приезжают в российские вузы, где изучают историю России, знакомятся с образовательными технологиями университетов, погружаются в культуру того края, где проживают.

Так, ребята побывают на лекции «Краеведческая мозаика Южного Урала», на пешей экскурсии по центру Челябинска, посетят исторический музей, где увидят Челябинский метеорит, поучаствуют в «Богатырских игрищах» и интеллектуальной игре «Русский мир», попробуют управлять современными роботами в технопарке педагогического университета.

«Жить дети будут в оздоровительном детском комплексе „Уральская березка“. Сопровождать их будут сотрудники и студенты нашего университета, а также коллеги из ДНР. Вторую смену мы ожидаем с 1 августа», — говорит ректор ЮУрГГПУ Татьяна Чумаченко.

Среди отдыхающих — 15-летний Глеб Лавринов из Макеевки Донецкой Народной Республики. Подросток закончил 9-й класс и в этом году хочет поступать в педагогический колледж.

«Мне интересна история. Люблю детей, получать и передавать свои знания. Если предоставится такая возможность, буду учиться в Челябинске. А пока приехал сюда просто от всего отдохнуть», — сказал Глеб.

Добавим, что поступить ребята смогут по специальной квоте: в ЮУрГГПУ для этого будет открыто количество мест, равное числу заявлений.