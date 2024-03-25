Педагог из Магнитогорска спасла детей во время теракта в «Крокус Сити Холле»

Женщина вывела из горящего здания девятилетних Рената и Еву

Педагог по танцам из Магнитогорска Елена Губская и ее девятилетние подопечные Ренат и Ева оказались в здании «Крокус Сити Холла» во время теракта 22 марта. Женщина рассказала «Известиям», как спасалась сама и спасала детей.

В момент начала стрельбы южноуральцы сидели в холле отеля «Аквариум». Громкие хлопки из концертного зала женщина приняла за фейерверк. Но потом в холл побежала испуганная толпа. Люди кричали, что внизу стреляют и есть убитые. Елена схватила своих подопечных и повела по лестнице вверх, чтобы спрятаться в каком-нибудь номере. В комнате вместе с ними закрылись и другие танцоры.

Вскоре стало понятно, что в здании начался пожар — по этажу поплыл запах гари, а в окно было видно, как валит дым. Елена с детьми и другими танцорами начали искать выход из здания.

«Мы спустились по коридору на другую лестницу. Там нас уже встретили работники отеля или кто-то еще. Сказали, что нужно выходить на улицу. Я говорю: „Так мы без верхней одежды“. Они отвечают: „Лучше быть без верхней одежды, но живыми“», — вспоминает Елена.

Оказавшись на улице, педагог попыталась поймать машину, так как до самолета оставалось три часа. Документы у женщины лежали в сумочке. До Шереметьево их в итоге подвезла пара, опоздавшая на концерт. В аэропорту Елене и детям выдали пледы.

Елена благодарит всех людей, которые помогли ей и детям пережить тот страшный день.

Редакция ИА «Первое областное» связалась с коллегой Елены Губской — руководителем Магнитогорской федерации танцевального спорта Игорем Алябьевым. Во время теракта он держал связь с педагогом и родителями детей.

«Елена Борисовна высоко дисциплинированный и целеустремленный человек. Во время теракта мы держали связь по телефону. Она докладывала мне, а я — родителям: сейчас дети в номере. Сейчас на улице, в аэропорту. При этом делала она это уверенно и спокойно, без паники. Благодаря такому поведению педагог не только спасла жизни детей, но и защитила их от психологической травмы», — рассказал ИА «Первое областное» Игорь Алябьев.

Елена Губская работает в штате ДК имени Орджоникидзе. После поездки в Москву у нее был запланирован отпуск за границей. Поэтому связаться с самой Еленой Губской не удалось.

Ранее стало известно, что во время теракта в «Крокусе» погиб 51‑летний житель Сатки Александр Б. По поручению губернатора Алексея Текслера родственникам окажут необходимую помощь.