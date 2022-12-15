Бестселлер «Математика с Петром Земсковым» погружает читателя в мир чисел и задач через фокусы, иллюзии и трюки. Книга продается в крупнейших книжных магазинах страны и уже получила широкий отклик читателей.
«На соискание премии в номинации „За лучшую просветительскую книгу“ была подана 361 заявка, а единственный победитель был выбран почетным экспертным жюри и голосованием зрителей», — замечают в пресс-службе.
В 2022 году на звание «просветителя года» или «лучшего просветительского проекта» претендовали 6374 номинанта из 86 регионов России, включая Луганскую и Донецкую Народные Республики.
Подробнее о Петре Земскове и его блоге читайте в отдельном материале Первого областного информагентства.