Педагог из Челябинска получил премию «Знание» за волшебную книгу о математике

Бестселлер Петра Земскова погружает читателя в мир чисел и задач через фокусы, иллюзии и трюки

Учитель математики Челябинского областного многопрофильного лицея-интерната для одаренных детей Петр Земсков получил премию «Знание» за лучшую просветительскую книгу. Торжественная церемония награждения прошла в Государственном Кремлевском дворце, сообщает пресс-служба Минобра Челябинской области.

Бестселлер «Математика с Петром Земсковым» погружает читателя в мир чисел и задач через фокусы, иллюзии и трюки. Книга продается в крупнейших книжных магазинах страны и уже получила широкий отклик читателей.

«На соискание премии в номинации „За лучшую просветительскую книгу“ была подана 361 заявка, а единственный победитель был выбран почетным экспертным жюри и голосованием зрителей»,

— замечают в пресс-службе.