Павел Рыжий: «Перепись населения — это возможность повлиять на уровень жизни и всех сфер государства»

Министр промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области призвал южноуральцев принять участие в кампании

Министр промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области Павел Рыжий призвал южноуральцев участвовать в переписи населения. По словам руководителя ведомства, это возможность повлиять на уровень жизни, благосостояния и разных сфер деятельности государства. Павел Рыжий поделился своим опытом участия в переписи с ИА «Первое областное».

Напомним, за две недели, что продолжается Всероссийская перепись населения, участие в ней приняло всего 30% южноуральцев.

Министр уверен, что от переписи во многом зависит грамотная стратегия развития региона.

«Между тем для каждого из нас это реальная и действенная возможность не просто рассказать о себе, но повлиять на уровень жизни, благосостояния, образования, медицины, всех сфер деятельности государства. Ведь чем более полной будет информация о социальном, возрастном, национальном и т. д. составе нашего общества, тем более грамотную стратегию дальнейшего развития, нацеленную на благополучие граждан, на рост экономических показателей, сможет разработать правительство», — подчеркнул Павел Рыжий.

Он считает, что такая мотивация должна работать прежде всего у активных и ответственных людей, у тех, кто своими руками строит будущее — и собственное, и страны в целом.

«Тем более что сейчас присоединиться к переписи, выполнив, не побоюсь громких слов, свой гражданский долг, можно в любое удобное время и в любом месте, где есть интернет. Заполнение анкеты на портале госуслуг занимает от силы 5—6 минут. Знаю это по собственному опыту», — отметил он.

Напомним, среди прошедших перепись южноуральцев 9,3 процента заполнили переписные листы через портал госуслуг. На заполнение анкеты на семью из трех человек уходит в среднем 15—20 минут. Перепись на «Госуслугах» можно пройти до 8 ноября.