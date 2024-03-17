Пациенты стационаров и воспитанники реабилитационных центров в Челябинской области голосуют на выборах

Кто-то принял участие в голосовании впервые

На выборах президента России в эти выходные голосуют не только на избирательных участках и электронно. Свой выбор уже сделали и те, кто находится в стационарах и реабилитационных центрах, сообщает ИА «Первое областное».

Так, 16 марта участие в голосовании приняли находящиеся в стационаре областной больницы города Троицка пациенты. Всего свой голос отдали более 60 человек. Бюллетени собирали сотрудницы больницы и члены УИК Татьяна Гузикова и Людмила Внукова, передает местная газета «Вперед».



А в Кусинском районе впервые участие в голосовании приняли ребята из Кусинского областного реабилитационного центра. Недавно им исполнилось по 18 лет, и они решили воспользоваться своим конституционным правом.

Напомним, избирательные участки по всей Челябинской области работают с 8:00 до 20:00. Все голосующие могут принять участие в викторине и выиграть ценные призы. Стойки регистрации расположены на избирательных участках.

Например, накануне жительница Челябинска и многодетная мама Анна Шестакова выиграла квартиру.