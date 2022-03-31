Жителей Челябинской области объединили в здравчаты для общения с представителями больниц

Получить ответ на обращения южноуральцы смогут в течение двух часов

«Хорошо, когда обратная связь между пациентами и медицинскими организациями становится более доступной. Многие сейчас пользуются мессенджерами, а благодаря таким чатам достаточно задать интересующий вопрос по теме, узнать график приема узкого специалиста — и получить оперативный ответ от поликлиники»,

— отметил министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов.

«Здравчаты охватывают все города и населенные пункты Челябинской области. В каждом присутствуют организаторы здравоохранения (главные врачи и их заместители, заведующие структурных подразделений), модераторы и волонтеры»,

— уточнили в Минздраве Челябинской области.

В Челябинской области запустили девять здравчатов в «Телеграме» для общения пациентов с представителями больниц. В них южноуральцы смогут получить ответы от медорганизации в течение двух часов. Чаты будут работать с понедельника по субботу с 8:00 до 20:00. Об этом сегодня, 31 марта, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.В Минздраве отмечают, что назначение лечения и медицинские советы в чате получить нельзя. Это возможно только на приеме у врача. Также в чатах не получится вызвать неотложную или скорую помощь.Чаты созданы в рамках федерального проекта «Здравконтроль» для повышения качества и доступности медицинской помощи населению.Вступить в свой чат «Здоровье» можно по ссылке.

Также с 1 апреля в Челябинской области начнет работу круглосуточная единая служба оперативной помощи Минздрава. Вызвать врача на дом, записаться на прием или вакцинацию, а также оставить жалобу на качество оказания медицинской помощи южноуральцы смогут по номеру 122.