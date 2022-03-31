«Хорошо, когда обратная связь между пациентами и медицинскими организациями становится более доступной. Многие сейчас пользуются мессенджерами, а благодаря таким чатам достаточно задать интересующий вопрос по теме, узнать график приема узкого специалиста — и получить оперативный ответ от поликлиники», — отметил министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов.
В Минздраве отмечают, что назначение лечения и медицинские советы в чате получить нельзя. Это возможно только на приеме у врача. Также в чатах не получится вызвать неотложную или скорую помощь.
Чаты созданы в рамках федерального проекта «Здравконтроль» для повышения качества и доступности медицинской помощи населению.
«Здравчаты охватывают все города и населенные пункты Челябинской области. В каждом присутствуют организаторы здравоохранения (главные врачи и их заместители, заведующие структурных подразделений), модераторы и волонтеры», — уточнили в Минздраве Челябинской области.
КАК ВСТУПИТЬ В ЗДРАВЧАТ
Вступить в свой чат «Здоровье» можно по ссылке.
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Для жителей Советского, Центрального, Ленинского районов Челябинска.
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Для жителей Металлургического, Калининского, Курчатовского, Тракторозаводского районов Челябинска.
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Для жителей Магнитогорска.
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Муниципальные районы: Сосновский, Каслинский, Кунашакский.
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Миасс, Златоуст, Чебаркуль, Карабаш, Кыштым, Аргаяш, Нязепетровск, Верхний Уфалей.
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Карталы, Локомотивный, Бреды, Верхнеуральск, Кизильское, Агаповка, Варна, Фершампенуаз, Октябрьское.
Также с 1 апреля в Челябинской области начнет работу круглосуточная единая служба оперативной помощи Минздрава. Вызвать врача на дом, записаться на прием или вакцинацию, а также оставить жалобу на качество оказания медицинской помощи южноуральцы смогут по номеру 122.