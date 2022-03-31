Минздрав Челябинской области оставит один номер для записи к врачу и на вакцинацию

Единая служба оперативной помощи в регионе заработает с 1 апреля

В Челябинской области с 1 апреля заработает круглосуточная единая служба оперативной помощи Минздрава. Вызвать врача на дом, записаться на прием или вакцинацию, а также оставить жалобу на качество оказания медицинской помощи южноуральцы смогут по номеру 122. Об этом сегодня, 31 марта, сообщили в региональном медицинском информационно-аналитическом центре.



«С завтрашнего дня в Челябинской области перестанут работать номер для записи на прием к врачу — 8 (351) 240-13-13 — и горячая линия министерства здравоохранения региона — 8 (351) 240-15-16. Взамен указанным телефонным номерам будет введен в эксплуатацию номер Единой службы оперативной помощи гражданам — 122. Звонки бесплатны для клиентов всех операторов связи», — говорится в сообщении центра.





Единая служба оперативной помощи Минздрава Челябинской области будет работать в круглосуточном режиме, осуществлять запись на вакцинацию и на прием к врачу, принимать вызовы врача на дом и регистрировать благодарности медработникам и жалобы на качество оказания медицинской помощи.