Патриарх Кирилл: священники окажут духовную помощь в связи с трагедией в Копейске

Он выразил соболезнования родным и близким погибших и пострадавших и обратился к губернатору Челябинской области Алексею Текслеру и митрополиту Челябинскому и Миасскому Алексию

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил глубокие соболезнования в связи с трагедией на заводе в Копейске, где в результате взрыва погибли люди.

В своем обращении к губернатору Челябинской области Алексею Текслеру, а также родным и близким погибших и пострадавших, он выразил искреннее сочувствие и отметил, что священнослужители Челябинской епархии готовы оказать духовную поддержку и утешение всем, кого коснулась эта беда. Патриарх молится об упокоении душ погибших, исцелении раненых и даровании сил родственникам пережить тяжёлую утрату.

«Болью в моем сердце отозвалось известие о взрыве на одном из предприятий г. Копейска. Выражаю искреннее сочувствие семьям погибших и пострадавших в результате трагедии. Уверен, что органы региональной власти примут все необходимые меры для расследования обстоятельств происшедшего и окажут помощь семьям погибших и пострадавшим. Со своей стороны, священнослужители Челябинской епархии Русской Православной Церкви готовы поддержать тех, кто нуждается в пастырской заботе и утешении», — отметил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

В Челябинской области 24 октября объявлен день траура по погибшим в результате взрыва.