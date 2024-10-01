Пассажира рейса Сочи — Магнитогорск выписали из больницы

Мужчине рекомендовано наблюдение у терапевта

Южноуральца, которому стало плохо во время полета рейса № 4-517 Сочи — Магнитогорск авиакомпании Nordwind, отправили домой из больницы. Об этом ИА «Первое областное» сообщили в медсанчасти ММК.

Во время полета у мужчины критически упало давление, на борту была женщина-медик, которая поставила ему укол. После приземления пациента сразу забрала карета скорой помощи.

«Пациент был осмотрен в приемном покое терапевтического отделения. В экстренной госпитализации не нуждался и был отправлен домой. Рекомендовано наблюдение у терапевта по месту жительства»,— рассказали ИА «Первое областное» в медсанчасти ММК.

Автор: Ксения Рындина