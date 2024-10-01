Мужчине стало плохо на борту самолета Сочи — Магнитогорск

Больного госпитализировали после приземления

Сегодня, 1 октября, во время полета рейса № 4-517 авиакомпании Nordwind из Сочи в Магнитогорск стало плохо пассажиру. Об этом ИА «Первое областное» сообщили очевидцы.

«У мужчины критически низко упало давление. Среди пассажиров оказалась женщина-медик, она поставила укол. Когда приземлились, больного сразу забрала скорая», — рассказала Первому областному информагентству очевидица.

Собеседница отметила, что бортпроводники во время полета поддерживали связь со специалистами на земле и выполняли их указания.

Мы уточняем информацию о состоянии мужчины.