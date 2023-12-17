Пасмурную погоду со слабым ветром обещают жителям Челябинской области

Морозов не ожидается

В понедельник, 18 декабря, в Челябинской области будет хмуро, местами пройдет небольшой снег. Температура воздуха днем будет умеренной, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске синоптики обещают до −19 градусов в ночные часы и около −10 градусов в дневные. Облачно с прояснением, без существенных осадков. Ветер южного направления от 3 до 8 метров в секунду.

В Челябинской области предстоящей ночью ожидается −14...-19 градусов, в горах и низинах похолодает до −24 градусов. Днем температура воздуха поднимется до −7...-12 градусов. Облачно с прояснением, местами небольшой снег. Ветер преимущественно южный от 3 до 8 метров в секунду.

На предстоящей неделе синоптики обещают потепление до +3 градусов.Всю неделю погода будет пасмурной, возможны снегопады.