До +3 градусов потеплеет в Челябинске на предстоящей неделе

На регион надвигается теплый циклон

Аномальные морозы, во власти которых Челябинская область находилась почти полторы недели, ослабевают. Антициклон уходит, температуры будут постепенно повышаться и к 21 декабря в регионе потеплеет до +3 градусов. Подробнее о погоде — в материале ИА «Первое областное».

По данным синоптиков, на уральские регионы надвигается обширный циклон с центром в районе Кольского полуострова. Он принесет с собой теплый юго-западный воздух, и температура поднимется до плюсовых значений. При этом солнечная погода сменится пасмурной, пройдет снег.

Популярные погодные сервисы сообщают, что в понедельник в Челябинске еще будет −11 градусов и пройдет слабый снег. Во вторник температура воздуха составит около −7 градусов. Также возможны слабые осадки. Уже в среду в столице Челябинской области потеплеет до −1 градуса, осадки станут более интенсивными. В четверг и пятницу будет пасмурно, и температура поднимется до плюсовой. К концу недели ожидается небольшой минус.







В городах региона столбики термометров могут быть как чуть выше, так и чуть ниже этих значений.