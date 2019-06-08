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/ Парк имени Терешковой в Челябинске приобретет «космический» вид

Парк имени Терешковой в Челябинске приобретет «космический» вид

О благоустройстве территории рассказала глава Тракторозаводского района.
сегодня в 14:20
  |  Общество

В Челябинске благоустроят парк имени Терешковой. Уже в этом году общественное пространство приобретет «космический» образ. Проект по благоустройству территории разработан администрацией Тракторозаводского района в рамках реализации федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».

Об изменениях, которые ждут парк имени Терешковой рассказала глава Тракторозаводского района Челябинска Галина Гаврилова. По ее словам, территорию ждут значительные изменения, такие как современная входная группа и фонтан с цветовым и музыкальным сопровождением.

Все архитектурные решения выдержаны в космическом стиле, также, поскольку парк все-таки детский, отдыху и интересам ребят будет уделено максимальное внимание. В конце центральной аллеи установим скульптуру космонавта. Газоны будут засажены цветами, озеленению также отдан большой блок, мы намерены высадить новые крупномерные деревья и кустарники. Оборудуем сцену, на которой проводить праздники, в интерактивной библиотеке организуем зону wi-fi, здесь можно будет посидеть и отдохнуть. — рассказала Галина Гаврилова.

Отметим, что активное участие в в разработке проекта благоустройства приняли жители района. В итоге, по словам пресс-службы администрации Челябинска, концепт парка получился уникальным, и полностью отвечающий имени первой женщины-космонавта Валентины Терешковой.

На благоустройство парка из федерального бюджета направлено 46 миллионов рублей. Уже объявлен конкурс на реализацию проекта. Работы планируется завершить в сентябре этого года.

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