Парижская неделя пройдет в Челябинской области 1 июня

14 брендов представят свои коллекции у подножия челябинской Эйфелевой башни

Впервые в Челябинской области пройдет Парижская неделя моды. 1 июня под створами Эйфелевой башни в селе Париж появится подиум, на котором 14 дизайнеров представят свои коллекции. Об этом рассказала один из организаторов Светлана Мамедалина на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Мы увидим фантастические коллекции, вдохновленные историей России, Эрмитажем и даже кокошником! Масштабное событие пройдет под открытым небом в сопровождении сетов локальных диджеев — представляете, насколько это будет атмосферно?»— поделилась подробностями Светлана Мамедалина.

На подиуме можно будет увидеть оригинальные образы для женщин и мужчин от брендов Пасечник, ЭтноFresh, Kotova, DAO и многих других. Хедлайнером мероприятия станет дизайнер Ольга Малярова — финалистка проекта «Подиум», участница показов в Милане, Париже и Токио.

Сбор гостей в 19:00. Дресс-код — элегантно-повседневный. Для того, чтобы попасть на мероприятие, необходимо зарегистрироваться. Количество мест ограничено.

Возрастное ограничение 18+.