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/ Панораму «Героическая оборона Сталинграда» показали в Челябинске

Панораму «Героическая оборона Сталинграда» показали в Челябинске

На закрытом мероприятии обсудили судьбу уникального произведения.
сегодня в 18:38
  |  Общество

Первое художественное произведение, посвященное Сталинградской битве, продемонстрировали в Челябинске сегодня, 9 мая. Показ полотна, размер которого 3,1 на 34 метра, состоялся в Театре оперы и балета. На нем изображено вытеснение немцев с Мамаева кургана, которое произошло в сентябре 1942 года.

Мы долго готовились к этому событию, изучали историю полотна. Решили выбрать для этого День Победы: когда, если не 9 мая, разворачивать это эпохальное полотно? Эта картина отражает одно из важнейших событий истории Великой Отечественной войны. Это не просто фрагмент боя, это картина боя. Здесь все рода войск, фронтовой госпиталь, пленные, наступления, взрывы. Это зафиксированное мгновения одного из дней Сталинградской битвы. — пояснил директор Челябинского государственного музея изобразительных искусств Станислав Ткаченко.

Сейчас произведение хранится в челябинском музее. Вопрос о выставке полотна для массовой аудитории пока решается. Для этого необходимо круглое помещение и предметный план. Об этом сообщили губернатору Челябинской области Борису Дубровскому. Особое внимание искусствоведы обратили на то, что на панораме изображена военная техника, которую изготавливали в Челябинске.

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