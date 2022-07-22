Памятник Шота Руставели хотят установить в сквере Челябинска

Монумент может появиться в Центральном районе города

В Челябинске предлагают установить памятник грузинскому поэту Шота Руставели в сквере между улицами Воровского и Сони Кривой, недалеко от ТРК «Урал». Вопрос создания мемориала обсудят на публичных слушаниях. Соответствующее постановление подписала мэр Наталья Котова.

«Провести общественные обсуждения по рассмотрению вопроса об установке мемориального объекта „Памятник Шота Руставели“ в Центральном внутригородском районе», — говорится в тексте постановления.

Согласно документу, собрание состоится на следующей неделе, 26 июля. С демонстрационными материалами по вопросу обсуждений можно ознакомиться по адресу: улица Цвиллинга, 7.

Предлагается установить памятник из гранита высотой 5,5 метра. Инициатором выступил председатель Грузинского национального центра «Золотое руно».

«Шота Руставели — великий грузинский поэт. Много его произведений перевели на русский язык. В Челябинске его стихи читают. Я думаю, что как минимум этим он связан с городом. Мы — единый народ, наши культуры крепко переплетены. Такой памятник — символ дружбы народов, что очень важно в наше непростое время», — прокомментировал председатель грузинского национального культурного центра «Золотое руно» Анзори Атабадзе.

Напомним, в 2020 году в Челябинске установили памятник Габдулле Тукаю на улице Воровского. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и глава Татарстана Рустам Минниханов приняли участие в торжественной церемонии открытия монумента.