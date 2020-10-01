В Челябинске открыли памятник поэту Габдулле Тукаю

В церемонии приняли участие Алексей Текслер и Рустам Миннинханов.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и глава Татарстана Рустам Минниханов приняли участие в торжественной церемонии открытия памятника Габдулле Тукаю. Монумент установили в сквере на улице Воровского.



«Тукай жил и работал, к сожалению, не так долго, но оставил большое наследие. И очень приятно, что в его биографии есть страничка, связанная и с Челябинском. У нас дружный многонациональный южноуральский народ, и мы очень ценим эту дружбу»,— сказал на церемонии открытия памятника Алексей Текслер.

Знаковость события подчеркнул и Рустам Миннинханов. По его словам гражданам Татарстана, проживающим в Челябинской области, важно сохранить свою культуру и традиции.

«Благодарю руководство области за этот красивый шаг. Хочу поблагодарить всех, кто принял участие в подготовке этого мероприятия»,— добавил Рустам Миннинханов.

Сообщается, что памятник Габдулле Тукаю был воздвигнут на добровольные пожертвования при поддержке Татарстана. Сам Габдулла Тукай в течение жизни был поэтом, публицистом, общественным деятелем и переводчиком. В 1912 году он побывал в Челябинской области. Отметим, памятник поэту изготовили в Каслях, на заводе архитектурно-художественного литья.