/ Ожидавший пересадки головы уроженец Карталов стал отцом

Валерий Спиридонов с семьей переехал за океан.

Уроженец Карталов Валерий Спиридонов долгое время готовился к уникальной опасной операции, которая должна была подарить ему новую жизнь. Мужчина ждал пересадки головы. Однако врач перенес операцию на неопределенный срок. Валерий Спиридонов не опустил руки, узнав об этом. Он продолжил работать и, кроме того, нашел время для личной жизни. Уроженец Карталов женился, а недавно у пары родился ребенок. Теперь семья живет в США.

Супруги поженились около года назад в Москве. Ребенок абсолютно здоров — он унаследовал бы миодистрофию лишь в том случае, если бы и Анастасия была бы носительницей поврежденного гена. — сообщает издание «Вести. Медицина».

Напомним, Валерий Спиридонов и его врач Серджио Канаверо считали, что донором станет человек, у которого наступила клиническая смерть. Голову пациента, давшего согласие на операцию, должны были отделить, а затем буквально «приклеить» с помощью биологического вещества к новому телу, соединив нервные окончания головы и нового тела, после чего сшить кровеносные сосуды. Планировалось, что операция состоится в 2017 году, однако позже стало понятно, что это нереально.

Валерий Спиридонов страдает спинальной мышечной атрофией, из-за чего фактически «прикован» к инвалидному креслу. Он лишен возможности двигаться самостоятельно, и пересадка головы, по его мнению, единственный шанс обрести эту способность.