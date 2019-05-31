/ Ожидавший пересадки головы уроженец Карталов написал книгу о своей жизни

Валерий Спиридонов рассказал, что ему помогали жена и сын.

История Валерия Спиридонова, уроженца Карталов, ожидающего пересадки головы, привлекла внимание людей со всего мира. У 34-летнего мужчины спинально-мышечная атрофия, уникальная операция позволила бы ему самостоятельно двигаться. О своей жизни Валерий Спиридонов решил рассказать в книге. История начнется задолго до 2013 года, в котором уроженец Карталов, его друзья и хирург Серджио Канаверо решили провести сложную операцию по пересадке головы.

Тридцать три года назад мне, ребенку, которому едва исполнился год, был поставлен диагноз, с которым не живут больше трех лет. Простая советская семья, не обладая средствами и связями, воспитывала ребенка, в будущее которого никто не верил. Почему у них это получилось, и как это применимо для других - я подробно рассказываю в своей книге. Я расскажу про путь от начала до сегодняшнего дня. И чуть-чуть про завтрашний день — тоже. — сообщил Валерий Спиридонов.

Мужчина рассказал, что писать книгу ему помогает семья — жена Анастасия и маленький сын. Именно он вдохновляет Валерия Спиридонова.

Напомним, Валерий Спиридонов и его врач Серджио Канаверо считали, что донором станет человек, у которого наступила клиническая смерть. Голову пациента, давшего согласие на операцию, должны были отделить, а затем буквально «приклеить» с помощью биологического вещества к новому телу, соединив нервные окончания головы и нового тела, после чего сшить кровеносные сосуды. Планировалось, что операция состоится в 2017 году, однако позже стало понятно, что это нереально.

Валерий Спиридонов страдает спинальной мышечной атрофией, из-за чего фактически «прикован» к инвалидному креслу. Он лишен возможности двигаться самостоятельно, и пересадка головы, по его мнению, единственный шанс обрести эту способность.