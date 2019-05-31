Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
65.06 +0.15 72.42 +0.01
Челябинск
сейчас
 
+29 °C
завтра
 
+18 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям ОТВ Миасс Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
Время новостей Большая студия В гостях у Митрофановны Весь спорт Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Моя деревня Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Память народа Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Удачный час Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ Ожидавший пересадки головы уроженец Карталов написал книгу о своей жизни

Ожидавший пересадки головы уроженец Карталов написал книгу о своей жизни

Валерий Спиридонов рассказал, что ему помогали жена и сын.
сегодня в 10:05
  |  Общество

История Валерия Спиридонова, уроженца Карталов, ожидающего пересадки головы, привлекла внимание людей со всего мира. У 34-летнего мужчины спинально-мышечная атрофия, уникальная операция позволила бы ему самостоятельно двигаться. О своей жизни Валерий Спиридонов решил рассказать в книге. История начнется задолго до 2013 года, в котором уроженец Карталов, его друзья и хирург Серджио Канаверо решили провести сложную операцию по пересадке головы.

Тридцать три года назад мне, ребенку, которому едва исполнился год, был поставлен диагноз, с которым не живут больше трех лет. Простая советская семья, не обладая средствами и связями, воспитывала ребенка, в будущее которого никто не верил. Почему у них это получилось, и как это применимо для других - я подробно рассказываю в своей книге. Я расскажу про путь от начала до сегодняшнего дня. И чуть-чуть про завтрашний день — тоже. — сообщил Валерий Спиридонов.

Мужчина рассказал, что писать книгу ему помогает семья — жена Анастасия и маленький сын. Именно он вдохновляет Валерия Спиридонова.

Напомним, Валерий Спиридонов и его врач Серджио Канаверо считали, что донором станет человек, у которого наступила клиническая смерть. Голову пациента, давшего согласие на операцию, должны были отделить, а затем буквально «приклеить» с помощью биологического вещества к новому телу, соединив нервные окончания головы и нового тела, после чего сшить кровеносные сосуды. Планировалось, что операция состоится в 2017 году, однако позже стало понятно, что это нереально.

Валерий Спиридонов страдает спинальной мышечной атрофией, из-за чего фактически «прикован» к инвалидному креслу. Он лишен возможности двигаться самостоятельно, и пересадка головы, по его мнению, единственный шанс обрести эту способность.

Общество
Ожидавший пересадки головы уроженец Карталов стал отцом
20.02.2019
Ожидавший пересадки головы уроженец Карталов стал отцом
Общество
Хирург уроженца Карталов Валерия Спиридонова заявил об успешной пересадке головы трупу
18.11.2017
Хирург уроженца Карталов Валерия Спиридонова заявил об успешной пересадке головы трупу
Общество
В очереди на пересадку головы уроженца Карталов Валерия Спиридонова опередил китаец
19.06.2017
В очереди на пересадку головы уроженца Карталов Валерия Спиридонова опередил китаец
Общество
Операция по пересадке головы уроженца Карталов Валерия Спиридонова отложена
06.05.2017
Операция по пересадке головы уроженца Карталов Валерия Спиридонова отложена
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Комментарии

Владимир Кущенко
12:40, 31.05.2019
Ну не со здоровьем, так с женой ему точно крупно повезло.

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Важное в СМИ
Последние новости
Общество
На Зюраткуле появился первый горный кот
сегодня в 12:47
На Зюраткуле появился первый горный кот
Общество
Челябинская область серьезно увеличит финансирование спортивной сферы
сегодня в 12:38
Челябинская область серьезно увеличит финансирование спортивной сферы
Общество
Голубя с перевязанными лапками спасли в Челябинске
сегодня в 11:58
Голубя с перевязанными лапками спасли в Челябинске
Происшествия
В Челябинске обрушилась часть стены жилого многоквартирного дома
сегодня в 11:37
В Челябинске обрушилась часть стены жилого многоквартирного дома
В мире
Названы 100 лучших песен всех времен
сегодня в 11:19
Названы 100 лучших песен всех времен
Общество
Соцобъекты обяжут строить в новых микрорайонах Челябинской области
сегодня в 11:00
Соцобъекты обяжут строить в новых микрорайонах Челябинской области
Происшествия
Ребенок пострадал в смертельном ДТП в Челябинской области
сегодня в 11:00
Ребенок пострадал в смертельном ДТП в Челябинской области
Общество
Южноуральцев приглашают попробовать выжить вдали от цивилизации
сегодня в 10:27
Южноуральцев приглашают попробовать выжить вдали от цивилизации
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Гордость Урала
Миасс
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
Время новостей
Большая студия
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Моя деревня
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Память народа
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Удачный час
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2019 АО «Обл-ТВ». СМИ сетевое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Бутт А.С. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6