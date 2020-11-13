ОТВ запускает экспериментальный формат «Секрет Полишинеля»

Премьера состоится 16 ноября в рамках программы «Наше Утро».

Телеканал ОТВ запускает новый экспериментальный формат — «Секрет Полишинеля». В прямом эфире телеведущие канала поменяются местами, а зрители увидят их в новых ролях.

«В прямом эфире мы будем менять телеведущих местами! Кто станет новым партнёром Анны Шамбадал: ведущий информационной программы «Время новостей» Иван Уткин или хоккейный комментатор Константин Устьянцев? Кто составит пару Павлу Михайлову: загадочная Александра Парыгина или автор программы «Есть вопрос» Марина Клинова? А может, их вообще станет трое? Вопросов много, а секрет один – Секрет Полишинеля!» — отметили авторы эксперимента.

С 16 по 27 ноября по будням в эфире программы «Наше Утро» на ОТВ будут появляться новые, но уже знакомые ведущие медиахолдинга «Первый областной», а самые внимательные телезрители смогут получить подарки.



«Каждое утро новая пара, новый секрет и новый приз! Ежедневно с 16 по 27 ноября мы будем не только традиционно рассказывать зрителям о самых интересных событиях региона, но и знакомить ближе с популярными ведущими телеканала, а также задавать интригующие вопросы. Самые внимательные и находчивые зрители смогут выиграть достойные призы!»— пояснили авторы формата.

Первый «Секрет Полишинеля» раскроется в понедельник, 16 ноября, в эфире программы «Наше Утро» на ОТВ. Время начала передачи — 7:00 по челябинскому времени.

Подробнее с правилами «Секрета Полишинеля» вы можете ознакомиться в положении о проведении викторины.