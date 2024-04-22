Отопительный сезон в Челябинске продолжат из‑за предстоящих минусовых температур

В городе резко похолодает в ближайшие дни

Жара в Челябинске идет на спад, а в середине недели синоптики обещают похолодание до +3 градусов в дневные часы и до −2 градусов в ночные. В связи с этим отключать отопление в городе пока не будут. Об этом 22 апреля на аппаратном совещании в мэрии сообщил замглавы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов.

«С завтрашнего дня начинается достаточно серьезное похолодание, в ночные часы будут отрицательные температуры, поэтому есть необходимость продолжать отопительный сезон. При этом параметры теплоносителя будем держать на минимально возможных показателях», — сказал он.

Подробнее о погоде на эту неделю читайте в нашем материале.