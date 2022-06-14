В IT-кубах будущие айтишники от 6 до 17 лет учатся программировать роботов, кодить на Python и Java, создавать собственные мобильные игры и приложения, а также разрабатывать виртуальную и дополненную реальность и использовать нейросети для «прокачки» компьютерного зрения.
«Если хотите стать частью молодого коллектива со свежим взглядом на образование, формировать новое цифровое мышление, сеять разумное, доброе, вечное, параллельно совершенствуя свои компетенции в сфере IT-технологий, мы научим, поможем и предоставим все необходимое для работы», — обращается Региональный центр технического творчества к педагогам.
По вопросам трудоустройства обращаться:
Кыштым: ул. Республики, 10, телефон: +7-912-307-80-30.
Снежинск: ул. Васильева, 54, телефон +7-905-834-84-55.
Магнитогорск: пр. Ленина, 38/3, телефон 8 (3519) 33-08-08.
В Челябинске в 2024 году появится еще один IT-куб. Современное пространство, где дети смогут получить навыки и компетенции в сфере информационных технологий, откроют во Дворце пионеров и школьников имени Крупской.