Открыт набор педагогов в IT‑кубы Челябинска, Магнитогорска, Снежинска и Кыштыма

На собеседовании ждут талантливых разработчиков, можно без опыта

Осенью в Челябинской области откроют четыре новых IT-куба: три на базе Регионального центра технического творчества в Снежинске, Магнитогорске и Кыштыме и четвертый в школе поселка Чурилово. Сейчас идет набор педагогов. Вакансии открыты даже для не имеющих опыта преподавания, сообщает пресс-служба Регионального центра технического творчества.

В IT-кубах будущие айтишники от 6 до 17 лет учатся программировать роботов, кодить на Python и Java, создавать собственные мобильные игры и приложения, а также разрабатывать виртуальную и дополненную реальность и использовать нейросети для «прокачки» компьютерного зрения.

«Если хотите стать частью молодого коллектива со свежим взглядом на образование, формировать новое цифровое мышление, сеять разумное, доброе, вечное, параллельно совершенствуя свои компетенции в сфере IT-технологий, мы научим, поможем и предоставим все необходимое для работы»,

— обращается Региональный центр технического творчества к педагогам.

По вопросам трудоустройства обращаться:

Кыштым: ул. Республики, 10, телефон: +7-912-307-80-30.

Снежинск: ул. Васильева, 54, телефон +7-905-834-84-55.