Отключения горячей воды в Челябинске начнутся 23 мая

Приближается сезон опрессовок

Летние испытания теплосетей на прочность в этом году начнутся в Челябинске 23 мая и пройдут в шесть этапов. Информация о том, когда и в каких районах города отключат горячую воду, опубликована на сайте теплоэнергетической компании «УСТЭК-Челябинск».

Первый этап опрессовок пройдет с 23 мая по 6 июня во всех районах города.

Второй этап запланирован на 13—27 июня и охватит Ленинский, Калининский, Тракторозаводский, Курчатовский и Центральный районы.

Третий этап пройдет с 4 по 18 июля в Ленинском, Калининском, Тракторозаводском, Курчатовском и Советском районах.

Четвертый этап продлится с 11 по 25 июля в Калининском, Курчатовском и Центральном районах.

Пятый этап будет проходить с 25 июля по 8 августа в Калининском, Ленинском, Советском, Тракторозаводском и Центральном районах.

Шестой этап запланирован на 9—23 августа и затронет дома в Тракторозаводском районе.

Напомним, что 11 апреля в Челябинске начались испытания сетей на максимальную температуру теплоносителя. Завершится проверка сегодня, 20 апреля: от горячей воды на один день отключат более 500 домов в Советском районе.