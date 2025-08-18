Отец шестерых детей из Челябинской области добился демобилизации из зоны спецоперации

У мужчины серьезно заболела жена

На отца шестерых детей из Челябинской области завели уголовное дело о дезертирстве после того, как мужчина не вернулся в зону боевых действий из отпуска. Депутат Госдумы Яна Лантратова помогла южноуральцу защитить свою честь и добиться демобилизации, сообщили ИА «Первое областное» в аппарате депутата.

Когда Василий ушел добровольцем на СВО, его супруга Анастасия серьезно заболела. После двух ковидов и тяжелых родов у нее стало отказывать сердце. Практически при смерти многодетную мать при поддержке Лантратовой удалось переправить в Москву на лечение. Там женщина перенесла несколько операций и пошла на поправку.

Пока Анастасия боролась за жизнь, за детьми ухаживал сам Василий и его родная сестра Ирина. Чтобы мужчина вернулся на СВО, ему предложили временно передать детей в интернат, но он отказался. Василий подал рапорт на увольнение, однако за уклонение от военной службы на него завели уголовное дело.

«Яна Лантратова долго занималась судьбой этой семьи. Анастасию в Москве удалось поставить на ноги. Она вернулась к семье и детям. Депутат направила череду обращений в Минобороны, и уголовное в конце концов было прекращено», — рассказали «Первому областному» в аппарате депутата.