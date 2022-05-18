От укусов клещей с начала сезона пострадали более 2,7 тысячи южноуральцев

Среди пострадавших — 824 ребенка

В Челябинской области с начала сезона 2713 человек обратились в медучреждения после укусов клещей. По данным Роспотребнадзора на 13 мая, среди пострадавших — 824 несовершеннолетних. С подозрением на клещевой энцефалит госпитализирован 21 человек.

Как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Челябинской области, за аналогичный период 2021 года пострадало 5360 человек. Нападение клещей отмечено во всех муниципалитетах региона. Больше всего случаев зафиксировано в Челябинске, Миассе, Магнитогорске и Златоусте.

«Прививки против клещевого энцефалита в текущем году получили 40 051 житель области. Желающим привиться против клещевого энцефалита необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства. Вакцину можно приобрести в аптеке по рецепту врача. Курс вакцинации состоит из двух прививок, последующая ревакцинация проводится через год, очередные ревакцинации — один раз в три года», — говорится в сообщении.

Напомним, при посещении садов, парков, скверов, кладбищ и во время любого отдыха на природе используйте защитную одежду, которая максимально закрывает тело. Также применяйте акарицидно-репеллентные средства: «Претикс», «Москитол-спрей», «Гардекс Антиклещ», «Торнадо-антиклещ», «Пикник супер-антиклещ», «Медифокс», «Дэфи-тайга», «ООФ экстрим», «Рефтамид максимум» и другие.

Проводите само- и взаимоосмотры, а также проверяйте домашних животных на наличие клещей. В случае укуса обратитесь за медицинской помощью.

Разбираемся, что поможет избежать нападения, а при укусе клеща сэкономить деньги на анализах и таблетках.



В этом году в региональном управлении Роспотребнадзора прогнозируют повышенную активность переносчиков энцефалита и боррелиоза. Если паукообразный все-таки укусил, его необходимо снять. Как правильно достать клеща, рассказали специалисты одной из частных челябинских лабораторий.

