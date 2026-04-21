Особый противопожарный режим ввели в Кунашакском округе

Разводить костры и сжигать траву категорически запрещено

На территории Кунашакского округа с 20 апреля действует особый противопожарный режим. Его ввели из-за неблагоприятных погодных условий, а также участившихся ландшафтных и лесных пожаров, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

В период действия режима категорически запрещено разводить костры, сжигать траву или мусор, проводить любые пожароопасные работы.

«Администрация округа настоятельно рекомендует владельцам частных домов иметь на участке резервуары с водой для возможного тушения пожара, а также не допускать скопления мусора, сухой травы и других горючих материалов на территории домовладений», — добавили в пресс-службе администрации.

Нарушителей особого противопожарного режима будут привлекать к административной ответственности. Для граждан сумма штрафа составляет от 10 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 до 60 тысяч рублей, для юрлиц — от 400 до 800 тысяч рублей. За нарушение с причинением крупного ущерба предусмотрена уголовная ответственность.

Напомним, в Челябинской области сохраняется высокий риск возникновения пожаров. Для оперативного выявления возгораний территорию патрулируют межведомственные группы, в которые входят сотрудники МЧС, полиции, лесничеств и органов местного самоуправления.