Особый противопожарный режим ввели еще на трех территориях Челябинской области

В регионе устоялась опасная погода

На сегодняшний день, 21 апреля, особый противопожарный режим действует в семи районах и муниципалитетах Челябинской области. Соответствующие распоряжения также подписали главы Аргаяшского и Сосновского районов, а также Кыштыма. Уже действует такой режим в Еткульском, Красноармейском, Кунашакском районах и в Копейске, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

«Использование открытого огня, в том числе на личных приусадебных участках, в период особого противопожарного режима запрещено. Штрафы за нарушение правил пожарной безопасности в условиях действия ОПР увеличиваются вдвое! Такие ограничения — временные и связаны с высокой пожарной опасностью!»— уточнили в МЧС.

С начала пожароопасного сезона в лесах Челябинской области уже ликвидировали шесть пожаров.