С начала пожароопасного сезона в лесах Челябинской области потушили уже шесть возгораний

За нарушение правил безопасности на природе грозит административная ответственность

На территориях Красноармейского, Кунашакского и Кыштымского лесничеств ликвидировали шесть возгораний с начала пожароопасного сезона в Челябинской области, сообщили в ГУ лесами по региону.

Напомним, губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал постановление об установлении на территории региона пожароопасного сезона с 5 апреля.

«В предстоящие выходные дни мы ожидаем аномально высокие температуры воздуха, отсутствие осадков и сильный ветер. Мы напоминаем о соблюдении правил пожарной безопасности в лесу, а также при проведении работ на приусадебных участках. Сегодня достаточно малейшего источника огня для возникновения серьезных последствий», — сказал и. о. начальника ГУ лесами Челябинской области Валерий Нигматуллин.

В Челябинской области в 2023 году в лесах ликвидировали более 700 возгораний, площадь пострадавшего лесного фонда сопоставима с размером города Миасса. Как правило, подавляющее число пожаров возникает из-за беспечности людей.



Административная ответственность за нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрена статьей 8.32 КоАП РФ. На граждан штраф составляет от 15 до 30 тысяч рублей, на должностных лиц — 30—50 тысяч рублей и на юридических — 100—400 тысяч рублей. В условиях действия особого противопожарного режима суммы штрафов увеличиваются в два раза и более.