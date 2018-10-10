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Часть троллейбусов Челябинска не выйдет на маршрут
Причина — ремонт дороги на улице Воровского.
/ Уровень заболеваемости ОРВИ растет в Челябинске

Уровень заболеваемости ОРВИ растет в Челябинске

Вирус гриппа пока не наблюдают.
сегодня в 20:01
  |  Общество

Уровень заболеваемости ОРВИ в Челябинске растет. За неделю врачи зарегистрировали 8453 случая. Показатель составил 70,5 на 10 тысяч населения, то есть на 6% выше результатов предыдущих семи дней.

Несмотря на это, уровень заболеваемости в Челябинске все еще ниже порогового на 36%, а в области — на 25% по всем возрастным группам. Важно, что циркуляция ОРВИ не связана с вирусом гриппа. Значит, жители Челябинской области могут спокойно участвовать в вакцинации. У них есть необходимое время для выработки иммунитета, за которое вирус до них не доберется.

Вакцинацию против гриппа в рамках Национального календаря осуществляют муниципальные и государственные медицинские организации, также прививки против гриппа можно проводить в медицинских кабинетах детских дошкольных, общеобразовательных и средних специальных образовательных организаций, на здравпунктах предприятий и при выезде прививочных бригад. За счет личных средств можно привиться против гриппа в частных медицинских организациях, имеющих лицензию на осуществление вакцинопрофилактики. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе Роспотребнадзора.

Вакцинация идет полным ходом. Если вы до сих пор не уверены, нужна ли вам прививка, читайте наш разбор всей прививочной кампании.

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