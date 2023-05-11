«Орлан» перевез между Челябинском и Екатеринбургом 70 тысяч пассажиров за полгода

Первый поезд запустили 11 ноября 2022‑го

Скорый поезд «Орлан» с 11 ноября прошлого года перевез более 70 тысяч пассажиров. Из-за популярности маршрута пришлось даже увеличить количество рейсов. Об итогах первого полугодия работы рельсового поезда рассказали в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги.

«Орлан» отправляется из Челябинска дважды в день — в 06:39 и в 19:06. Он оборудован мягкими сиденьями, климатическими установками и биотуалетами. Также созданы комфортные условия для маломобильных пассажиров. Наш корреспондент в ноябре встретил на перроне первый поезд, оценил удобство и пообщался с пассажирами.

С 1 февраля из-за высокого спроса на маршрут запустили дополнительные рейсы «Орлана». Их расписание отличается от изначального.

В ЮУЖД напомнили, что актуальное расписание пригородных поездов можно узнать на сайте компании и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».