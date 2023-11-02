Между Челябинском и Екатеринбургом запустят еще одну пару «Орланов»

Это позволит сократить нагрузку на существующие рейсы

В графике поездов 2024 года планируется запуск третьей пары «Орланов» между Челябинском и Екатеринбургом. Решение приняли из-за высокого спроса на поездки по этому направлению, сообщили информагентству «Первое областное» в пресс-службе Свердловской пригородной компании.



«Это позволит сократить нагрузку на существующие рейсы. Новые поезда будут отправляться из Екатеринбурга в утреннее время, из Челябинска — в дневное. Билеты будут оформляться с указанием мест», — добавили в пресс-службе.

Свердловская железная дорога, Южно-Уральская железная дорога и АО «Свердловская пригородная компания» совместно с правительствами Свердловской и Челябинской областей прорабатывают вопрос запуска третьей пары «Орланов» на месяц раньше — не в январе 2024 года, а в декабре этого года, уточнили в пресс-службе.