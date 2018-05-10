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/ Челябинцам вернут попавший на «черный рынок» орден Красной Звезды

Челябинцам вернут попавший на «черный рынок» орден Красной Звезды

Утраченную награду вместе с 18 другими медалями изъяли у жителя Златоуста.
сегодня в 14:20
  |  Общество

Сотрудники транспортной полиции Златоуста задержали 67-летнего мужчину во время сбыта награды времен Великой Отечественной войны. Златоустовец намеревался перепродать Орден Красной Звезды, не принадлежащий ему. Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград».

По архивным документам стало известно, что орден Красной Звезды № 969 243 был вручен 26 декабря 1944 года старшине Сухину Ивану Ермолаевичу, прошедшему боевой путь в составе 29 гвардейской стрелковой дивизии Краснознаменного полка от обороны Москвы до освобождения Прибалтики. Сотрудниками полиции были установлены родственники Ивана Ермолаевича — сын и внук, которые в настоящее время проживают в Челябинске. — рассказала сайту «Первый областной» специалист пресс-службы Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте Вера Кухтина.

Как оказалось, награда пропала в 1970 году после смерти ветерана. Его сын, Анатолий Сухин, занимается восстановлением памяти о военных подвигах своего отца.

Военная награда является символом памяти об отце и деде, прошедшем Великую Отечественную войну. Орден очень дорог нам. — поделился сын героя Анатолий Сухин.

В ближайшее время государственный орден будет возвращен в семью героя Великой Отечественной войны.

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