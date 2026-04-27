Опытный грибник рассказал, когда на Южном Урале массово пойдет сморчковая шапочка

Пока любители тихой охоты собирают лишь по несколько штук

В последние выходные апреля грибники Челябинской области отправились в леса на поиски сморчковой шапочки. Большим «уловом» грибов похвастаться не смог ни один, при этом каждый с удовлетворением отметил: начало положено. Когда же любители тихой охоты смогут набирать полные корзины шапочки? Журналист ИА «Первое областное» выяснила это у опытного грибника.

«Дней пять до массового выхода шапки. К следующим выходным будет что собирать»,— рассказала Людмила, руководитель сообщества «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» в соцсети «ВКонтакте».

При этом эксперт в области тихой охоты подчеркнула: грех жаловаться, поскольку грибы в этом году пошли намного раньше, чем обычно.

«Обычно я собираю 1—5 мая, однажды было 29 апреля. А в этом году и того раньше. Но мы уже давно ждем. Искали дней 10 назад, но помешало похолодание»,— добавила Людмила.

Пока южноуральцы отправляются за грибами в соседнюю Башкирию. Но находят их и в нашей области. В Магнитогорске, например, любители тихой охоты уже видели сморчки и грузди, а в лесах Аргаяшского округа — сморчковую шапочку.