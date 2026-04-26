Любители тихой охоты открыли грибной сезон в Челябинской области

Южноуральцы похвастались первым «уловом» в соцсетях

Жители сразу нескольких округов Челябинской области открыли грибной сезон. В минувшую субботу, 25 апреля, южноуральцам удалось собрать сморчки и грузди, передает ИА «Первое областное».

Жительница Магнитогорска Ирина Коробейникова отправилась на тихую охоту поближе к Башкирии, где обычно в это время много грибов. «Улов» оказался небольшим, но все равно очень порадовал девушку.

«У нас в самом городе уже все зелено, одуванчиков полно, даже сморчки нашли люди возле Урала, а вот в лесах пока только начинается все. Из трех шапковых мест порадовало только одно»,— поделилась Ирина.

В самом Магнитогорске местные жители также обнаружили сморчки. Нескольким грибникам также удалось найти грузди.

Полно сморчков в эти дни в лесах Аргаяшского округа. Вот таким «уловом» похвастался в соцсетях пользователь Вадим.

Фото: Vadim Vadim, «Грибы и ягоды Челябинской области», vk.com

Кстати, собирая сморчки, нужно быть предельно внимательным, поскольку их легко спутать с ядовитыми строчками. Ранее эксперты рассказали, как их отличить.