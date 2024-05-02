Опубликованы открытые варианты заданий ЕГЭ 2024 года

По ним сдавали экзамены в досрочный период

Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) опубликовал на своем сайте открытые варианты заданий ЕГЭ 2024 года по 15 учебным предметам, сообщает пресс-служба Минобра Челябинской области.

«Публикация КИМов дает возможность потренироваться на вариантах заданий, которые использовались во время досрочной сдачи ЕГЭ. По каждому из предметов на сайте ФИПИ доступен только один вариант», — отмечают в пресс-службе.

Также на сайте ФИПИ в разделе «Навигатор подготовки» размещены рекомендации для самостоятельной подготовки. Здесь рассмотрены новые типы заданий ЕГЭ 2024 года, а также приведены тренировочные задания новых типов, ответы на них и критерии оценивания.

Кроме того, «Навигатор подготовки» содержит ссылки на учебники и уроки «Российской электронной школы», которые будут полезны при повторении тем, задания по которым включены в КИМ ЕГЭ, и видеоконсультации от разработчиков экзаменационных материалов.

Потренироваться в решении подобных заданий также поможет «Открытый банк заданий ЕГЭ».

Ранее Минпросвещения России утвердило новый график ЕГЭ на 2024 год, в котором предусмотрены два дня для пересдачи.

В конце февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что школьники получат возможность пересдавать ЕГЭ по одному из предметов по выбору.

