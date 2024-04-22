Опубликовано новое расписание ЕГЭ‑2024 с учетом пересдач

Запасными днями станут 4 и 5 июля

Минпросвещения РФ утвердило расписание ЕГЭ, в котором названы дни, когда школьники могут пересдать экзамен, сообщает пресс-служба ведомства.

Для дополнительной сдачи ЕГЭ отведены 4 и 5 июля.

Так, 4 июля выпускники смогут пересдать экзамен по русскому языку, обществознанию, физике, химии и информатике, а также письменную часть экзамена по иностранным языкам.

А 5 июля можно пересдать ЕГЭ по истории, литературе, математике базового и профильного уровней, биологии, географии и устную часть экзамена по иностранным языкам. В связи с появлением двух дополнительных дней несколько изменилось и основное расписание экзаменов.

Например, экзамен по физике перенесли с 10 на 4 июня. Устную часть ЕГЭ по иностранным языкам — с 17 и 18 на 7 и 8 июня. Теперь этот экзамен будет проходить одновременно с информатикой.

ЕГЭ по биологии и сдачу письменной части экзамена по иностранным языкам перенесли на 11 июня. В этот же день проводится экзамен по истории.

Время сдачи остальных экзаменов не поменялось:

23 мая — география, литература и химия;

28 мая — русский язык;

31 мая — математика базового и профильного уровней;

4 июня — обществознание.

Напомним, в конце февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что школьники получат возможность пересдавать ЕГЭ по одному из предметов по выбору.