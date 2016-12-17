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Родителям стали доступны новые способы оплаты школьного питания

Родителям стали доступны новые способы оплаты школьного питания
Сбербанк , дети , школа , питание , оплата
16.12.2016 08:00:42

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19 Декабря 2016, 22:06

Дети могут купить обед по специальной карте.

Проект «Школа будущего» совместно со Сбербанком постарался облегчить родительские заботы о детях школьного возраста. Благодаря новому проекту, родителям не нужно давать детям деньги на еду или завтраки с собой. В школьной столовой можно «расплатиться» специальной картой.

Оплата школьного питания — больной вопрос для многих родителей. Давать деньги на обед ребенку наличными? Не факт, что он не потратит их на что-нибудь другое. Остается одно — ежемесячно ходить в школу и оплачивать питание там. Но это довольно хлопотно. Во-первых, отнимает время. Во-вторых, можно просто забыть. А полноценное питание школьнику необходимо: на полуголодный желудок учеба не будет в радость.

— Тем актуальнее новый инновационный проект «Школа будущего», который реализуется в Челябинске уже более двух лет и который поддерживает Сбербанк. Проект помогает производить оплату питания ребенка в школе с помощью индивидуальной карты, — рассказали сайту «Первый областной» в Сбербанке.

Теперь семьи, участвующие в проекте, могут воспользоваться новой опцией — быстрым пополнением счета ребенка с помощью карты Сбербанка или наличными в устройствах самообслуживания. Для родителей это означает, что больше не надо идти в школу и оплачивать питание там. А ребенка это избавляет от необходимости носить с собой деньги, которые могут быть потеряны или потрачены не по назначению.

— Пополнять счет своего ребенка через платежные сервисы Сбербанка удобно, легко и быстро. Зачисление средств происходит буквально в течение 10 минут. Комиссия отсутствует. И каждая семья может выбрать для себя наиболее привычный и удобный способ оплаты школьного питания, — сообщили сайту «Первый областной» в Сбербанке.

Например, родители, активно пользующиеся интернетом, могут пополнять счет своего сына или дочери с помощью приложения Сбербанк Онлайн. Для оплаты достаточно найти в приложении через поиск вкладку «Школа будущего, город Челябинск» и ввести лицевой счет ребенка. И что еще удобнее — можно подключить бесплатную услугу «Автоплатеж». Тогда поступления будут проходить автоматически с установленной вами периодичностью и после подтверждения sms-сообщения с номера 900.

Если родителям привычнее пользоваться банкоматами и терминалами, этот способ тоже возможен. При этом средства приходят на счет также оперативно и оплату можно сделать самостоятельно, выбрав в меню банкомата кнопку «Школа будущего» в разделе «Платежи и переводы в нашем регионе».

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