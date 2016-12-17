Родителям стали доступны новые способы оплаты школьного питания

Дети могут купить обед по специальной карте.
Проект «Школа будущего» совместно со Сбербанком постарался облегчить родительские заботы о детях школьного возраста. Благодаря новому проекту, родителям не нужно давать детям деньги на еду или завтраки с собой. В школьной столовой можно «расплатиться» специальной картой.
Оплата школьного питания — больной вопрос для многих родителей. Давать деньги на обед ребенку наличными? Не факт, что он не потратит их на
— Тем актуальнее новый инновационный проект «Школа будущего», который реализуется в Челябинске уже более двух лет и который поддерживает Сбербанк. Проект помогает производить оплату питания ребенка в школе с помощью индивидуальной карты, — рассказали сайту «Первый областной» в Сбербанке.
Теперь семьи, участвующие в проекте, могут воспользоваться новой опцией — быстрым пополнением счета ребенка с помощью карты Сбербанка или наличными в устройствах самообслуживания. Для родителей это означает, что больше не надо идти в школу и оплачивать питание там. А ребенка это избавляет от необходимости носить с собой деньги, которые могут быть потеряны или потрачены не по назначению.
— Пополнять счет своего ребенка через платежные сервисы Сбербанка удобно, легко и быстро. Зачисление средств происходит буквально в течение 10 минут. Комиссия отсутствует. И каждая семья может выбрать для себя наиболее привычный и удобный способ оплаты школьного питания, — сообщили сайту «Первый областной» в Сбербанке.
Например, родители, активно пользующиеся интернетом, могут пополнять счет своего сына или дочери с помощью приложения Сбербанк Онлайн. Для оплаты достаточно найти в приложении через поиск вкладку «Школа будущего, город Челябинск» и ввести лицевой счет ребенка. И что еще удобнее — можно подключить бесплатную услугу «Автоплатеж». Тогда поступления будут проходить автоматически с установленной вами периодичностью и после подтверждения
Если родителям привычнее пользоваться банкоматами и терминалами, этот способ тоже возможен. При этом средства приходят на счет также оперативно и оплату можно сделать самостоятельно, выбрав в меню банкомата кнопку «Школа будущего» в разделе «Платежи и переводы в нашем регионе».