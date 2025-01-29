«Опасно смелый»: мама погибшего челябинца рассказала о его боевом пути на СВО

Сергей Ганжа мечтал стать военкором

«Самое главное, чего он не мог допустить на фронте, — это попасть в плен. Я говорила: Сережа, только в плен, сынок, не попади. На что он ответил: мам, у меня всегда будет с собой граната, для себя, я в плен не сдамся… Вы знаете, Сережа не мучился, он погиб мгновенно, сказал военком», — вспоминает мама орденоносца Сергея Ганжи Людмила Михайловна.

История его подвига пронеслась по всем федеральным СМИ: южноуралец с позывным «Хара» пронес под огнем раненого командира 8 километров. В следующем бою Сергей погиб. Журналист информагентства «Первое областное» встретилась с мамой погибшего челябинца и записала ее воспоминания.

Дома у родителей Сергея все напоминает о нем: две большие портретные фотографии любимого сына, свечи и некоторые личные вещи, которые были с ним на войне.





Мама Людмила Михайловна начинает свой рассказ. Сергей рос в полной семье, был младшим сыном. Его дед, ветеран Великой Отечественной войны, всегда был для него примером. И отправляясь «за ленточку», Сергей равнялся на героизм своего предка.





Парень строил планы и на будущее. Он видел себя в военной сфере и хотел стать военкором.





Он патриотом был. Во всех разговорах. Никогда не прятал своего лица.

«Проститься с Сергеем пришло несколько сотен человек. И все говорили о нем только хорошо. Мы не ожидали ничего такого... когда так хорошо отзываются о человеке, это было значимо», — рассказывает Людмила Михайловна.

Сергей Ганжа погиб 14 августа 2022 года во время выполнения боевой задачи. Он награжден орденом Мужества (посмертно).

«После взятия Пятихатки вэсэушники передали их координаты. Они попали под минометный обстрел. Сергей получил ранение, не совместимое с жизнью», — вспоминает Людмила Михайловна.

С самых ранних лет Сергей обладал лидерскими качествами и умел расположить к себе абсолютно любого человека. Так было и на СВО.





Во время боевого задания в Запорожье, оказавшись под минометным огнем, Сергей ползком протащил 8 километров раненого командира отделения с позывным «Пластун». Боец смог затамповать рану Пластуну, перетянул место ранения жгутом и даже поставил капельницу. Впоследствии врачи сказали, что вовремя оказанная Сергеем помощь помогла сохранить командиру жизнь.

«Волоком его тащили по пшеничному полю до лесополосы. Обстрел продолжался. Лесополосы там обычно заминированы. Сережа тогда все проверил и сказал своим, что все заминировано, но надо идти. Потом он шел впереди на 20 метров со всем вооружением на плечах, а его боевые товарищи Бармен и Гектор тащили командира. Он смелый настолько был... Опасно смелый», — рассказывает мама.

Пластун тогда назвал Сергея героем нашего времени.

«Один Сережа бы его, наверно, не дотащил. Все это нам рассказал Бармен», — делится Людмила Михайловна.

Так вышло, что все парни там были добровольцами и на время лечения Пластуна они остались без командира.

«А надо было как-то продолжать. Тогда ребята выбрали Сережу командиром. Получается, Пятихатку они брали уже под командованием Сергея», — рассказывает мама.

С 2014 года Сергей неоднократно выезжал на Украину. И обо всей ситуации, происходящей там, он знал не понаслышке. Хотя семья не знала об этой стороне его жизни. Поэтому, когда началась спецоперация, его решение отправиться туда не заставило долго ждать, зато повергло в шок семью.

«Конечно, как любая мама, я его отговаривала. Я ему говорила, что этим будут заниматься профессиональные военные. Мы же все думали, что это быстро закончится. А он сказал: „Нет, это надолго“, — и отправился», — рассказывает мама.





Сначала он прошел специальные курсы военной подготовки, курсы операторов БПЛА. Сергей отправился на спецоперацию через отряд «Ахмат». В Гудермесе он вступил в спецназ.

«Тогда он позвонил старшему брату, рассказал, что успешно прошел задания, все хорошо. Им сказали: если они готовы, то могут уезжать на фронт. Это только по желанию, а кто хочет, может остаться еще на две недели на подготовку. Но Сережа поехал на фронт сразу. Для нас это было тайной — когда он уехал. Он попросил брата не говорить нам ничего. Мы думали, что он еще на обучении», — рассказывает мама.

В боевых условиях Сергей пробыл всего около трех недель. Но за это время он проявил все свои лучшие качества.

«Харизматичный, энергичный. Его энергия зашкаливала. Сережа не только говорил — он действовал», — вспоминают о нем бойцы.

«Сережа никогда ничего не боялся, он всегда впереди. Он впереди, а мы за ним», — так говорил о нем его боевой товарищ с позывным «Бармен».

«Был светлый человек, пытался сплотить всех вокруг себя», — так говорит о нем товарищ с позывным «Салах».

На протяжении всей своей истории армия России всегда славилась героями и их подвигами. Эти героические поступки напоминают нам о несгибаемом духе русского человека и вызывают гордость за наших солдат. Но, к сожалению, не все остаются живы. Поэтому в наших силах прославлять их подвиги и увековечивать память героев. Одним из таких людей был Сергей Ганжа. Русский боец, доброволец. Он погиб при выполнении боевого задания. Ему было всего лишь 39 лет. Но он успел сделать много доброго и оставить яркий след в памяти тех людей, кому посчастливилось быть с ним знакомыми.

Материал создан ИА «Первое областное».