Сергей Ганжа с позывным Хара — доброволец из Челябинска. Во время выполнения боевого задания он спас раненого командира отделения, успевая отстреливаться от беспилотников ВСУ. Его историю рассказали на федеральном телеграм-канале «RT на русском».
Во время выполнения боевого задания в Запорожье, находясь под минометным огнем, Сергей ползком протащил 8 километров раненого командира отделения с позывным Пластун.
По словам командира, Хара первым пришел ему на помощь. Военнослужащий называет Сергея Ганжу настоящим героем.
Сергей Ганжа погиб 14 августа 2022 года во время выполнения боевого задания в Херсонской области. Он был посмертно награжден орденом Мужества.
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