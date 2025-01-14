Челябинский боец 8 километров протащил раненого командира под обстрелом дронов

Его наградили орденом Мужества посмертно

Сергей Ганжа с позывным Хара — доброволец из Челябинска. Во время выполнения боевого задания он спас раненого командира отделения, успевая отстреливаться от беспилотников ВСУ. Его историю рассказали на федеральном телеграм-канале «RT на русском».



Во время выполнения боевого задания в Запорожье, находясь под минометным огнем, Сергей ползком протащил 8 километров раненого командира отделения с позывным Пластун.



По словам командира, Хара первым пришел ему на помощь. Военнослужащий называет Сергея Ганжу настоящим героем.



Сергей Ганжа погиб 14 августа 2022 года во время выполнения боевого задания в Херсонской области. Он был посмертно награжден орденом Мужества.