/ 10 опасных для человека «незамерзаек» назвал Роспотребнадзор

Автомобилистам напомнили правила покупки стеклоомывающей жидкости.

В холодное время года автолюбители закупаются «незамерзайкой» для помывки лобового стекла. Стеклоомывающие жидкости содержат раствор спиртов с водой и добавлением моющих веществ. Современные изготавливают на изопропиловом спирте. Он не токсичен для человека. Многие ориентируются на запах, избегая резкого, и цену, стараясь отыскать более низкую. Роспотребнадзор предупреждает: зачастую под эти два пункта попадает «незамерзайка» от нелегальных производителей. Она содержит метиловый спирт, или метанол.



Метанол — сильный кумулятивный яд, обладающий направленным действием на нервную и сосудистую системы, зрительные нервы, сетчатку глаз. Метиловый спирт может вызвать острые отравления со смертельным исходом при ингаляции, проникновение через неповрежденную кожу, заглатывании. — сообщают в Управлении Роспотребнадзора по Челябинской области.

Роспотребнадзор выделил 10 производителей, которые не соответствуют требованию по «метанолу».

1. ООО «Альмэкс» (Москва) — свидетельство о государственной регистрации выданное Управлением Роспотребнадзора по Краснодарскому краю RU.23.КК.08.015.Е.000134.02.16 от 03.02.2016 аннулировано, предприятие по указанному в документах на продукцию адресу отсутствует, по сведениям из ЕГРЮЛ компания прекратила свою деятельность с 2013 г.;

2. ООО «Вертикаль» (Владимир) — свидетельство о государственной регистрации выданное Управлением Роспотребнадзора по Чувашской республике — Чувашии прекратило действие;

3. NovitechOy (Финляндия) — импортер: ООО «Креат Соул» (Москва);

4. ООО «Элит Эстейт Компани» — свидетельство о государственной регистрации выданное Управлением Роспотребнадзора по городу Москве аннулировано, по сведениям из ЕГРЮЛ компания прекратила свою деятельность с 2011 г.;

5. ЗАО «Декарт» — свидетельство о государственной регистрации выданное Управлением Роспотребнадзора по городу Москве аннулировано, запрещена реализация указанной продукции;

6. ООО «ИнформПрогресс» — свидетельство о государственной регистрации выданное ГУ «Барановичский зональный центр гигиены и эпидемиологии», Беларусь, документы подтверждающие безопасность продукции не соответствуют подлинному свидетельству о государственной регистрации;

7. ООО «Техэкономмаркет» — свидетельство о государственной регистрации выданное Управлением Роспотребнадзора по Владимирской области является не действительным, так как свидетельство не выдавалось и отсутствует в реестре свидетельств о государственной регистрации;

8. ООО «Автолайн» — свидетельство о государственной регистрации № RU.32.БО.21.008.Е.002026.08.12 выданное Управлением Роспотребнадзора по Брянской области прекратило действие, по сведениям из ЕГРЮЛ компания прекратила свою деятельность с 2016 г.;

9. ООО «ИнжТехПоставка» — свидетельство о государственной регистрации выданное ГУ «Витебский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» не распространяется на реализуемую на территории области продукцию «Жидкость стеклоомывающая низкозамерзающая „Оймякон“ марки (-30)» с маркировкой «GLEIDEXCLUSIVE»;

10. ООО «Стимул», расположенного по адресу 614025, город Пермь, ул. Бригадирская, д. 14.

Специалисты Роспотребнадзора напоминают: «незамерзайку» нужно приобретать только в установленных местах торговли, внимательно прочитав информацию о производителе, состав продукции, ознакомившись со сроками годности, мерами предосторожности.