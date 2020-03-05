Чем опасна «незамерзайка», которую продают в Челябинске

Эксперты рассказали, как купить качественную жидкость.

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В Челябинске буквально на каждом шагу можно встретить точки продажи так называемой «незамерзайки». Привлекает ценник — около ста рублей за несколько литров спасительной жидкости. Да и продавец уверяет, что она не имеет запаха и, конечно, совсем не опасна.

«Я ж не буду людям какую-то подделку продавать, правильно? У меня вот люди покупают с этих домов, с тех, всегда покупают и нормально. По две, по четыре покупают, никто не жаловался, кто-то по пять», — уверенно рассказывает продавец незамерзайки Кирилл Николов.

Но надежнее все же проверить сертификат безопасности продукта. Это позволит убедиться в легальности продукта. Однако, как правило, у торговцев при себе нужного документа не оказывается.

Вся стеклоомывающая жидкость выглядит примерно одинаково, но делится она на два типа. Одну изготавливают на основе изопропилового спирта, другую — на основе метанола, как раз таки он запрещен в России. Он не имеет запаха, поэтому, прежде, чем залить такую «незамерзайку» в машину, нужно ее понюхать, и если есть запах спирта, то смело заливать в машину.

Если все-таки опасная жидкость оказалась в автомобиле, нажимайте на кнопку циркуляции воздуха и ждите, пока пары выветрятся. Даже маленькая доза метанола может привести к летальному исходу.

«Первые признаки отравления — это общие признаки недомогания, двоение в глазах, тошнота, рвота, вплоть до возникновения полной слепоты. Поэтому эта „незамерзайка“, она сделана не по ГОСТу, она содержит вещество первого класса опасности, я бы не рекомендовал покупать, но все решает сам человек», — пояснил главный внештатный токсиколог Челябинской области Виталий Казарцев.

Эксперты говорят, что производителей качественной жидкости мало. Так как стоимость безопасного изопропилового спирта, главного компонента жидкости, в разы превышает цену метанола. Сто рублей 4 литра качественного продукта стоить не могут. И даже если продавец дешевой жидкости показывает вам сертификат, то его стоит проверить.

«У нелегальных есть сертификаты, но они поддельные на стопроцентов. Мы в своем составе пишем, что это изопропил, и даем точный адрес производства, люди могут проверить, позвонив по телефону, запросить сертификаты и понять, что в основе лежит изопропил», — прокомментировал руководитель отдела продаж производства по изготовлению незамерзающей жидкости Александр Зырянов.

Производители, которые нечего опасаться, охотно демонстрируют сертификаты. А чтобы убрать запах, используют специальные отдушки.

А пока чиновникам остается лишь бороться с торговлей в неустановленных местах. Штраф составляет от 500 рублей до двух тысяч.