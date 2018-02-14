/ Безопасные приложения для знакомства определили перед Днем влюбленных в России

Аналитическую работу провело Роскачество.

О грустных россиянах, встречающих День святого Валентина в одиночестве, побеспокоилось Роскачество. Эксперты проверили несколько популярных приложений для онлайн-знакомств, оценив их функциональность, удобство использования и безопасность. Первый вывод, который сделали эксперты Роскачества, — приложения для Android превосходят приложения для iOS. Второй — приложения Android менее безопасны.



Закрытая операционная система Apple менее уязвима для хакерских атак и взлома, нежели открытая ОС Android. LovePlanet, Skout, InMessage, LOVOO (iOS) не шифруют текстовую информацию, а Tinder, Topface и Теамо.ру (iOS) и Tinder, ParkFace, Теамо.ру (Android) не шифруют изображения. Если злоумышленники перехватят трафик этих приложений, они смогут выяснить, какие анкеты вы просматривали и даже какие из них вызвали у вас симпатию. Персональные данные в незашифрованном виде передают приложения АвтоДруг, ParkFace (iOS) и SKOUT, LOVOO, InMessage, iPair, Пообщаемся, MyLove (Android). При перехвате трафика в руки злоумышленников также могут попасть ваши данные. — сообщает Роскачество.

Лучшими приложениями, как считает Роскачество, являются Badoo и Мамба. Именно там россияне могут найти свою любовь и не страдать от неудобного интерфейса или из-за передачи личных данных мошенникам.