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Безопасные приложения для знакомства определили перед Днем влюбленных в России

Аналитическую работу провело Роскачество.
сегодня в 15:16
  |  Общество

О грустных россиянах, встречающих День святого Валентина в одиночестве, побеспокоилось Роскачество. Эксперты проверили несколько популярных приложений для онлайн-знакомств, оценив их функциональность, удобство использования и безопасность. Первый вывод, который сделали эксперты Роскачества, — приложения для Android превосходят приложения для iOS. Второй — приложения Android менее безопасны.

Закрытая операционная система Apple менее уязвима для хакерских атак и взлома, нежели открытая ОС Android. LovePlanet, Skout, InMessage, LOVOO (iOS) не шифруют текстовую информацию, а Tinder, Topface и Теамо.ру (iOS) и Tinder, ParkFace, Теамо.ру (Android) не шифруют изображения. Если злоумышленники перехватят трафик этих приложений, они смогут выяснить, какие анкеты вы просматривали и даже какие из них вызвали у вас симпатию. Персональные данные в незашифрованном виде передают приложения АвтоДруг, ParkFace (iOS) и SKOUT, LOVOO, InMessage, iPair, Пообщаемся, MyLove (Android). При перехвате трафика в руки злоумышленников также могут попасть ваши данные. — сообщает Роскачество.

Лучшими приложениями, как считает Роскачество, являются Badoo и Мамба. Именно там россияне могут найти свою любовь и не страдать от неудобного интерфейса или из-за передачи личных данных мошенникам.

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