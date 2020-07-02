Онлайн-ресурс СберЗдоровье теперь доступен жителям жилого комплекса «50 мкр. Парковый»

Клиенты смогут обращаться за телеконсультацией к врачу бесплатно в течение года.

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Теперь новосёлы ЖК «50 мкр. Парковый» смогут пользоваться многофункциональным сервисом СберЗдоровье в течение всего года бесплатно. Такая возможность у жителей комплекса появилась благодаря расширению сотрудничества и подписанию договора о реализации услуг телемедицины между ресурсом СберЗдоровье, входящим в экосистему Сбербанка, и Южно-Уральской Корпорации жилищного строительства и ипотеки.

«Квалифицированная удаленная консультация врача является одним из наиболее удобных и безопасных сервисов для поддержания здоровья в условиях самоизоляции. Мы рады предоставить качественный социально важный сервис экосистемы Сбербанка клиентам нашего партнера. В рамках контракта предоставляется более 200 учетных записей к сервису „Все врачи on-line “», — комментирует Денис Чугунов, управляющий Челябинским отделением Сбербанка.

Сервис СберЗдоровье создан на базе компании DocDoc, которая вошла в Группу компаний Сбербанк в 2017 году. На данном этапе компания сотрудничает более чем с 4000 частных клиник. Общее число клиентов DocDoc сегодня превышает 7,5 млн человек. Оборот компании с момента вхождения в экосистему Сбербанка вырос в десять раз — до 1,5 млрд рублей в год.

«Рынок недвижимости активно развивается, меняя не только стандарты качества жилых комплексов, но и форматы клиентского сервиса. Мы надеемся, что возможности СберЗдоровья помогут новосёлам ЖК „50 мкр. Парковый“ решить большую часть вопросов, касающихся здоровья, не выходя из дома. Телемедицина дает возможность без очного посещения клиники получать видеоконсультации практикующих врачей, специалистов по диагностике на базе анализов жалоб пациента и предоставленных лабораторных исследований», — отмечает Владимир Атаманченко, генеральный директор АО «ЮУ КЖСИ».