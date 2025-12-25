Оливье, шампанское и жирная пища создают экстремальную нагрузку на печень

Гастроэнтеролог Татьяна Вострякова — как защитить главный фильтр организма в новогодние праздники

Предстоящее новогоднее застолье с традиционными салатами, шампанским и обильной едой — серьезное испытание для печени. Как правильно подготовиться к праздникам, чтобы минимизировать вред для этого жизненно важного органа, рассказала гастроэнтеролог челябинской ГКБ № 8 Татьяна Вострякова.

«Праздник для многих — это синоним переедания и алкоголя. Их сочетание особенно агрессивно для печени, которая вынуждена работать в усиленном режиме, обезвреживая токсины», — пояснила врач.

Чтобы снизить нагрузку:

— выбирайте простые блюда: вместо жареного и острого отдавайте предпочтение отварному нежирному мясу, рыбе, морепродуктам и тушеным овощам;

— пересмотрите рецепты салатов: «тяжелый» майонез стоит заменить на растительное масло с лимонным соком, нежирную сметану или йогурт, также полезно добавить в меню салаты со свеклой, морковью и морской капустой;

— правильно сочетайте продукты: мясо следует есть с овощами, а молочные продукты — с фруктами и зеленью, на десерт лучше выбрать фрукты или йогуртовые муссы;

— контролируйте употребление алкоголя: крайне вредно пить его на голодный желудок и смешивать разные виды, особенно с газировкой или сладкими напитками; в качестве альтернативы подойдут вода, морсы или компоты.

Если избежать переедания не удалось, врач рекомендует устроить несколько разгрузочных дней с обилием овощей, зеленого чая и отварного мяса. Также печени помогут прогулки на свежем воздухе и умеренная физическая активность, которые улучшают обмен веществ.

«Чем проще еда, тем лучше для печени. Помочь ей справиться с нагрузками можно, сделав осознанный выбор в пользу качественных продуктов и их правильного сочетания», — резюмировала Татьяна Вострякова.

Как подготовиться к Новому году и не утратить гармонии — спокойный настрой позволит сохранить здоровье.