Знай, люби, гордись, приумножай: Алексей Текслер ознакомился с площадками «Молфеста»

В Челябинске масштабно отмечают День молодежи

Столица Южного Урала отмечает День молодежи с федеральным размахом — в центре города, на площади Революции, открыл свои двери «Молфест». Губернатор Челябинской области Алексей Текслер дал старт мероприятию и осмотрел тематические площадки, передает корреспондент ИА «Первое областное».

На фестивале четыре ключевых шатра: «Знай», «Гордись» «Люби», «Приумножай». Концепция мероприятия заключается в объединении всех этих аспектов.

Губернатор Челябинской области ознакомился с каждой тематической площадкой, пообщался с местными предпринимателями, которые представили на фестивале свою продукцию.

Особое внимание, конечно, юным гостям «Молфеста». Глава региона не отказывал в селфи и поздравлял молодежь.

На площадке Росатома Алексей Текслер поздравил южноуральских атомщиков с 80-летием отрасли.





Также глава региона оставил свои пожелания на стенде «Молфеста», нарисовал граффити, пообщался с представителями «Движения первых».

Сегодня на «Молфесте» будет еще много всего интересного. Дизайнер Артемий Лебедев проведет сессию, посвященную дизайн, олимпийский чемпион Артур Далалоян проведет творческую встречу. А вечером перед гостями выступит группа Cream Soda.

Ранее ИА «Первое областное» писало, что губернатор вручил первые паспорта самым активным и творческим южноуральцам.