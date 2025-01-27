Олег Митяев получил медаль «За вклад в развитие Челябинской области»

Награду ему вручил губернатор Алексей Текслер

В эти минуты в Челябинске проходит XXI церемония Народной премии «Светлое прошлое». Мероприятие посетил губернатор Алексей Текслер. Перед награждением лауреатов глава региона вручил награду идейному вдохновителю премии Олегу Митяеву.

Олег Митяев получил медаль «За вклад в развитие Челябинской области».

«Олег Митяев — это человек-легенда. Я в юности увлекался гитарой, был на концертах... По совокупности всех его заслуг, а также за то, что где бы он ни был, он постоянно подчеркивает свою принадлежность к Челябинску, к Ленинскому району, трепетно вспоминает о своей малой родине я принял решение вручить ему нашу новую региональную награду, учрежденную в 2024 году», — сказал Алексей Текслер.