Октябрь-2025 в Челябинске будет самым дождливым за последние 10 лет

Осадков выпадет в 1,5 раза больше нормы

Метеорологи обновили прогноз погоды на середину осени-2025 в Челябинске и области. Ожидается, что октябрь выдастся дождливым: совокупное количество осадков превысит норму в полтора раза. Такие данные приводит сервис «Яндекс. Погода».

До 25 сентября на Южном Урале будет сохраняться теплая погода без существенных осадков. После температура в регионе начнет снижаться, зарядят дожди. Такой погода сохранится ко конца сентября.

Первая декада октября ожидается сухой и теплой: температура составит +6...+10 градусов при норме плюс 1 — 3.

«Во вторую декаду прогнозируются дожди и похолодание до 2 — 4 градусов. Совокупное количество осадков будет в несколько раз больше, чем в 2024 году, и в 1,5 раза больше климатической нормы и средних показателей последних 10 лет»,— уточнили в сервисе.

Кстати, первый снег в Челябинской области ожидается уже в конце сентября. Зимние осадки пройдут вперемешку с дождем преимущественно в горных районах.