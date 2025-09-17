Первый снег в Челябинской области обещают уже в конце сентября

Откуда начнется зима‑2025 на Южном Урале

В Челябинской области первый снег может пойти в последних числах сентября. Перемежающиеся с дождем зимние осадки ожидаются преимущественно в горных районах и на севере области, сообщили журналисту ИА «Первое областное» в Челябинском Гидрометеоцентре.

В ближайшие дни на всей территории региона снега точно не будет — в Челябинской области продолжает действовать антициклон. В выходные на смену ему придет циклон, который принесет похолодание и дожди. Ближе к концу месяца вперемешку с дождями на западе и в северных районах области могут начать пролетать снежинки.

«К концу месяца там будет преобладать арктическая воздушная масса. Но осадки будут носить смешанный характер, ни о каком снежном покрове речи не идет. А вот уже в первой декаде октября в Сатке, Златоусте, Трехгорном может установиться снежный покров, но буквально на несколько часов»,— рассказала начальник отдела метеопрогнозов Екатерина Выходцева.

При этом синоптик подчеркнула, что прогноз предварительный и дата первых зимних осадков может сдвинуться.